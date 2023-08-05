В Исмаиллы пропали 19-летние девушка и юноша

В Исмаиллинском районе пропали 19-летние девушка и юноша.

В Исмаиллинском районе пропали 19-летние девушка и юноша.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что жительница города Исмаиллы, Маилова Айтадж Хикмет гызы (2004 г.р.) и ее ровесник, житель села Курдмаши Халилов Агаверди Тофиг оглу в ночь с 8 на 9 июля вышли из дома и не вернулись.

"Просим тех, кто узнает их на фотографиях или имеет информацию о них, обращаться на горячую линию 102 МВД, а также в отдел полиции Исмаиллинского района по телефону (020) 285-11-89 город, (050) 280-45-00, (050) 775-75-74", - говорится в сообщении.