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В Исмаиллы пропали 19-летние девушка и юноша

В Исмаиллы пропали 19-летние девушка и юноша В Исмаиллинском районе пропали 19-летние девушка и юноша.
Происшествия
5 августа 2023 г. 11:40
В Исмаиллы пропали 19-летние девушка и юноша

В Исмаиллинском районе пропали 19-летние девушка и юноша.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что жительница города Исмаиллы, Маилова Айтадж Хикмет гызы (2004 г.р.) и ее ровесник, житель села Курдмаши Халилов Агаверди Тофиг оглу в ночь с 8 на 9 июля вышли из дома и не вернулись.

"Просим тех, кто узнает их на фотографиях или имеет информацию о них, обращаться на горячую линию 102 МВД, а также в отдел полиции Исмаиллинского района по телефону (020) 285-11-89 город, (050) 280-45-00, (050) 775-75-74", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda 19 yaşlı qız və oğlan itkin düşüb

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