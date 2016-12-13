В Исмаиллы произошло землетрясение магнитудой 4

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы в 04:32:56 по местному времени на территории Исмаиллинского района в 15 км к северо-западу от Пиргулу.

В эпицентре подземные толчки ощущались силой в 4 балла, в ближайших жилых пунктах - 3 балла.

Магнитуда толчков составила 4,4, глубина - 8 км.