В Исмаиллы произошло землетрясение магнитудой 4

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло землетрясение.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы в 04:32:56 по местному времени на территории Исмаиллинского района в 15 км к северо-западу от Пиргулу.
В эпицентре подземные толчки ощущались силой в 4 балла, в ближайших жилых пунктах - 3 балла.
Магнитуда толчков составила 4,4, глубина - 8 км.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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