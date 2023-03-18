В Исмаиллы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Исмаиллинском районе на 12-м километре автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки произошло ДТП.
Как сообщает Report, ДТП произошло 18 марта около часа ночи.
Автомобиль марки "ВАЗ-21214", которым управлял житель Исмаиллинского района Сарыбей Насибов, столкнулся с управляемым жителем Агсуинского района Сарханом Нагиевым автомобилем марки "ВАЗ-21011".
В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также пассажир "ВАЗ-21011" Рамиль Бабаев получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По данному факту проводится расследование.