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В Исмаиллы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Исмаиллы произошло ДТП, есть пострадавшие В Исмаиллинском районе на 12-м километре автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки произошло ДТП.
Происшествия
18 марта 2023 г. 11:04
В Исмаиллы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Исмаиллинском районе на 12-м километре автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки произошло ДТП.

Как сообщает Report, ДТП произошло 18 марта около часа ночи.

Автомобиль марки "ВАЗ-21214", которым управлял житель Исмаиллинского района Сарыбей Насибов, столкнулся с управляемым жителем Агсуинского района Сарханом Нагиевым автомобилем марки "ВАЗ-21011".

В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также пассажир "ВАЗ-21011" Рамиль Бабаев получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

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