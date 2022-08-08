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В Исмаиллы продолжаются поиски пропавшего без вести на горе Бабадаг

В Исмаиллы продолжаются поиски пропавшего без вести на горе Бабадаг Продолжаются поиски Мамедова Мубариза Алиага оглу, который, как утверждается, погиб в горах на территории Исмаиллинского района.
Происшествия
8 августа 2022 г. 11:12
В Исмаиллы продолжаются поиски пропавшего без вести на горе Бабадаг

Продолжаются поиски Мамедова Мубариза Алиага оглу, который, как утверждается, погиб в горах на территории Исмаиллинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

6 августа спасатели осмотрели ледяные овраги и окрестности горы Бабадаг в Исмаиллинском районе в поисках Мамедова Мубариза Алиага оглу. О его гибели заявили оставшиеся вместе с ним в безвыходном положении на этой горе Худавердиев Нийят Вугар оглу, Худавердиев Ага Агиль оглу и Худавердиев Эмиль Агиль оглу, которые впоследствии были спасены.

В настоящее время поисково-спасательные бригады Службы спасения особого риска и Северо-Западного регионального центра МЧС продолжают поиски в неблагоприятных погодных условиях, в ледяных оврагах и труднодоступных местах с использованием дрессированных собак, специального альпинистского снаряжения и средств, а также в сопровождении беспилотника. К поискам привлечены сотрудники Министерства внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Babadağda həlak olduğu bildirilən şəxsin axtarışları davam etdirilir

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