В Исмаиллы принадлежащий "Азерсу" автомобиль совершил ДТП: есть погибшие и раненые

Исмаиллы. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Эйюбейли на 170 км дороги Баку-Шамахы-Евлах.

Столкнулись автомобили марки "Нива" и "Mercedes". В результате ДТП "Mercedes" съехал с дороги и от сильного удара разделился на две части. В обеих автомобилях есть погибшие и пострадавшие.

По факту ведется расследование.

Отметим, что автомобиль марки "Нива" находится на балансе ОАО "Азерсу" и погибший при ДТП водитель является работником структуры.