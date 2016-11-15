В Исмаиллы принадлежащий "Азерсу" автомобиль совершил ДТП: есть погибшие и раненые

Исмаиллы. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Эйюбейли на 170 км дороги Баку-Шамахы-Евлах.
Столкнулись автомобили марки "Нива" и "Mercedes". В результате ДТП "Mercedes" съехал с дороги и от сильного удара разделился на две части. В обеих автомобилях есть погибшие и пострадавшие.
По факту ведется расследование.
Отметим, что автомобиль марки "Нива" находится на балансе ОАО "Азерсу" и погибший при ДТП водитель является работником структуры.
Valeh DadaşovАвтор новости
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