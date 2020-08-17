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В Исмаиллы полиция провела рейд в общественном транспорте

В Исмаиллы полиция провела рейд в общественном транспорте Строгое предупреждение получили водители автобусов за перевозку пассажиров в количестве свыше установленной нормы
Происшествия
17 августа 2020 г. 13:07
В Исмаиллы полиция провела рейд в общественном транспорте
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Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции провели рейд против лиц, не использующих в общественном транспорте индивидуальные средства защиты органов дыхания, а также водителей, перевозящих пассажиров без соблюдения правил карантина.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе рейда по транспортным средствам, перевозящим пассажиров внутри района, было установлено, что некоторые водители и пассажиры не пользовались медицинской маской. С ними были проведены профилактические беседы и до их сведения была доведена необходимость использования защитных масок.

Кроме того, строгое предупреждение получили водители автобусов за перевозку пассажиров в количестве свыше установленной нормы. В ходе рейда составлены протоколы в отношении 8 водителей и пассажиров, нарушивших правила.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda polis ictimai nəqliyyatda reyd keçirib

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