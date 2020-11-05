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В Исмаиллы полиция контролирует соблюдение правил карантина

В Исмаиллы полиция контролирует соблюдение правил карантина В отношении нарушителей правил принимаются меры в рамках законодательства В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий сотрудники Исмаиллинского районного отделения полиции претворяют в жизнь соответствующие мероприя
Происшествия
5 ноября 2020 г. 13:09
В Исмаиллы полиция контролирует соблюдение правил карантина

В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий сотрудники Исмаиллинского районного отделения полиции претворяют в жизнь соответствующие мероприятия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, с 24 октября на въездах и выездах в район установлены специальные посты.

Кроме того, наряды полиции регулярно проводят контрольно-профилактические мероприятия на территории района. В ходе рейдов сотрудники полиции призывают граждан соблюдать социальное расстояние, носить медицинские маски. Проводятся просветительские беседы на объектах и в учреждениях общественного питания, подчеркивается важность соблюдения санитарно-карантинных правил.

В отношении нарушителей правил принимаются меры в рамках законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda polis karantin qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edir

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