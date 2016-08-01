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    В Исмаиллы перевернулся автомобиль, один человек погиб, есть раненые

    По факту Бакинским следственным управлением ведется расследование

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, авария произошла на территории села Губахалилли.  

    Перевернулся автомобиль марки "BMW", за рулем которого находилась жительница Баку Вусаля Гулиева. 

    В результате ДТП находившаяся в автомобиле жительница Баку Марьям Гулиева погибла, а водитель и ее пассажиры получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. 

    По факту Бакинским следственным управлением ведется расследование. 

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