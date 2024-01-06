В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека.

В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, водитель автомобиля Hyundai Tucson Физули Алышанов потерял управление и съехал с дороги.

В ходе ДТП находившиеся в автомобиле жители села Истису Исмаиллинского района - водитель 65-летний Алышанов Физули Вели оглу, пассажиры 58-летняя Алышанова Наджиба Эльдар гызы и 22-летний Алышанов Амиль Физули оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.