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В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека.
Происшествия
6 января 2024 г. 11:27
В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека

В Исмаиллы перевернулся автомобиль, пострадали три человека.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, водитель автомобиля Hyundai Tucson Физули Алышанов потерял управление и съехал с дороги.

В ходе ДТП находившиеся в автомобиле жители села Истису Исмаиллинского района - водитель 65-летний Алышанов Физули Вели оглу, пассажиры 58-летняя Алышанова Наджиба Эльдар гызы и 22-летний Алышанов Амиль Физули оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda avtomobil aşıb, bir ailənin 3 üzvü yaralanıb

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