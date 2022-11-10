О нас

В Исмаиллы отец и сын получили ножевые ранения

В Исмаиллы отец и сын получили ножевые ранения В Исмаиллинском районе отец и сын получили ножевые ранения.
Происшествия
10 ноября 2022 г. 16:49
В Исмаиллы отец и сын получили ножевые ранения

В Исмаиллинском районе отец и сын получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел 9 ноября в селе Курдмашы.

Между жителями села Г.Гюльмалыевым 2006 года рождения, Джумшудом Наджафовым 1994 года рождения и его отцом Рауфом Наджафовым 1964 года рождения возник конфликт на семейно-бытовой почве.

В результате Г.Гюльмалыев нанес ножевые ранения Р.Наджафову и Дж.Наджафову.

Г.Гюльмалыев был задержан.

В ответ на запрос Report главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Махир Масимов сообщил, что получены показания задержанного, назначена соответствующая экспертиза, расследование продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda ata və oğlu bıçaqlanıb

Другие новости из категории

Начался судебный процесс по делу экс-главы Шемкирского района
Начался судебный процесс по делу экс-главы Шемкирского района
10 ноября 2022 г. 17:11
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы вновь доставлен в прокуратуру
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы вновь доставлен в прокуратуру
10 ноября 2022 г. 15:23
МВД: Попытки несанкционированных с ИВ Баку акций будут предотвращены
МВД: Попытки несанкционированных с ИВ Баку акций будут предотвращены
10 ноября 2022 г. 13:03
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
10 ноября 2022 г. 11:59
В Азербайджане задержан разыскиваемый 24 года мужчина
В Азербайджане задержан разыскиваемый 24 года мужчина
10 ноября 2022 г. 11:24
В Губе на обочине дороги обнаружена двустволка
В Губе на обочине дороги обнаружена двустволка
10 ноября 2022 г. 10:53
Водитель BakuBus сбил 84-летнего пешехода и скрылся с места происшествия
Водитель BakuBus сбил 84-летнего пешехода и скрылся с места происшествия
10 ноября 2022 г. 09:41
В Баку автомобиль насмерть сбил женщину
В Баку автомобиль насмерть сбил женщину
10 ноября 2022 г. 09:31
В Шамкире 42-летнему мужчине нанесены ножевые ранения
В Шамкире 42-летнему мужчине нанесены ножевые ранения
9 ноября 2022 г. 22:02
В Сиязани произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Сиязани произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие
9 ноября 2022 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi