В Исмаиллы отец и сын получили ножевые ранения

В Исмаиллинском районе отец и сын получили ножевые ранения.

В Исмаиллинском районе отец и сын получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел 9 ноября в селе Курдмашы.

Между жителями села Г.Гюльмалыевым 2006 года рождения, Джумшудом Наджафовым 1994 года рождения и его отцом Рауфом Наджафовым 1964 года рождения возник конфликт на семейно-бытовой почве.

В результате Г.Гюльмалыев нанес ножевые ранения Р.Наджафову и Дж.Наджафову.

Г.Гюльмалыев был задержан.

В ответ на запрос Report главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Махир Масимов сообщил, что получены показания задержанного, назначена соответствующая экспертиза, расследование продолжается.