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В Исмаиллы один человек, двое пострадали в тяжелом ДТП с грузовиком

В Исмаиллы один человек, двое пострадали в тяжелом ДТП с грузовиком В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, погиб один, пострадали два человека.
Происшествия
1 июня 2024 г. 20:17
В Исмаиллы один человек, двое пострадали в тяжелом ДТП с грузовиком

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, погиб один, пострадали два человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Согласно информации, в результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" и грузовика Демиров Абузар Азер оглу, 2000 года рождения, скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Его брат Демиров Нурлан Азер оглу, 2005 года рождения, и Аббасов Мушфиг Рза оглу, 1989 года рождения, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

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