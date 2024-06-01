В Исмаиллы один человек, двое пострадали в тяжелом ДТП с грузовиком

В Исмаиллы один человек, двое пострадали в тяжелом ДТП с грузовиком

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, погиб один, пострадали два человека.

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В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, погиб один, пострадали два человека. Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент зафиксирован на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки. Согласно информации, в результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" и грузовика Демиров Абузар Азер оглу, 2000 года рождения, скончался от полученных ранений на месте происшествия. Его брат Демиров Нурлан Азер оглу, 2005 года рождения, и Аббасов Мушфиг Рза оглу, 1989 года рождения, с тяжелыми травмами доставлены в больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал