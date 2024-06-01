В Исмаиллы один человек, двое пострадали в тяжелом ДТП с грузовиком

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, погиб один, пострадали два человека.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Согласно информации, в результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" и грузовика Демиров Абузар Азер оглу, 2000 года рождения, скончался от полученных ранений на месте происшествия.
Его брат Демиров Нурлан Азер оглу, 2005 года рождения, и Аббасов Мушфиг Рза оглу, 1989 года рождения, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.