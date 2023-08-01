В Исмаиллы наказан глава муниципалитета

В Исмаиллинском районе в отношении председателя муниципалитета составлен административный протокол.

В Исмаиллинском районе в отношении председателя муниципалитета составлен административный протокол.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Согласно информации, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Исмаиллинского РУП, был выявлен факт несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании бытовых отходов на территории села Солтанкенд.

По данному факту составлен протокол по статье 271 (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях.