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В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол

В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол.
Происшествия
26 июля 2023 г. 19:26
В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол

В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол.

Как сообщили Report в МВД, сотрудниками отдела полиции Исмаиллинского района были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении председателя муниципалитета села Буйнуз была применена мера административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda bələdiyyə sədri barəsində inzibati protokol tərtib olunub

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