В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол.
Как сообщили Report в МВД, сотрудниками отдела полиции Исмаиллинского района были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов.
За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении председателя муниципалитета села Буйнуз была применена мера административного взыскания.