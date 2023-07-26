В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол

В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол.

В Исмаиллы на председателя муниципалитета составлен административный протокол.

Как сообщили Report в МВД, сотрудниками отдела полиции Исмаиллинского района были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении председателя муниципалитета села Буйнуз была применена мера административного взыскания.