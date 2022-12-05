В Исмаиллы микроавтобус врезался в дерево, водитель и пассажиры получили повреждения

В Исмаиллинском районе микроавтобус врезался в дерево, пострадали 7 пассажиров.

В Исмаиллинском районе микроавтобус врезался в дерево, пострадали 7 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечено, что на 45-м километре автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем по территории села Топчу Исмаиллинского района, водитель микроавтобуса марки Mercedes-Vito - житель Шекинского района Эльтон Юсифов, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате водитель и 7 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.