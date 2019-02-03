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    В Исмаиллы микроавтобус сбил двоих пешеходов

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе произошло ДТП, в результате которого были сбиты два пешехода.

    Как передаёт ширванское бюро Report, инцидент произошёл на участке дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, пролегающем по территории района.

    Житель Габалинского района на микроавтобусе Ford, двигаясь в направлении Баку, сбил переходящих дорогу жительниц села Миджан Махмудову Ганиру Афет гызы (1963 года рождения) и Пашаеву Рамилю Дурсунали гызы (1962 года рождения). Пострадавшие были немедленно доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу. Ввиду тяжести состояния Махмудовой, она была отправлена в одну из больниц в Баку

    По факту ведётся расследование.

    Ранее сообщалось, что в Геранбое автомобиль сбил пешехода.

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