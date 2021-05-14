В Исмаиллы мать с сыном пропали без вести

4 мая жительница Исмаиллинского района Арзу Агазаде 1997 года рождения вышла из дома с 5-летним сыном Ибрагимом и больше не вернулась.

4 мая жительница Исмаиллинского района Арзу Агазаде 1997 года рождения вышла из дома с 5-летним сыном Ибрагимом и больше не вернулась.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, приметы Арзу Агазаде таковы: рост 167 см, цвет глаз карий, волосы темные. Выходя из дома, Арзу Агазаде была одета в черную куртку, зеленые брюки и белые кроссовки.

Тех, кто располагает информацией о ней, просьба обратиться в МВД на номер “102”, а также по телефонам Исмаиллинского райотдела полиции: (020) 285-11-89 и (050) 280-45-00, (050) 205-60-26.