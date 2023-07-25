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В Исмаиллы потушен пожар рядом с городским рынком

В Исмаиллы потушен пожар рядом с городским рынком В Исмаиллинском районе произошел пожар.
Происшествия
25 июля 2023 г. 14:05
В Исмаиллы потушен пожар рядом с городским рынком

Потушен пожар, вспыхнувший в городе Исмаиллы.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на ветреные погодные условия, пожар был потушен подразделениями пожарной охраны за короткий срок.

13:50

В Исмаиллинском районе произошел пожар.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, пожар, вспыхнувший в частном доме на проспекте Гейдара Алиева, рядом с городским рынком, за короткое время охватил большую площадь.

По информации, пламя уже охватило 2 дома и 3 магазина.

К месту происшествия привлечены 3 единицы техники и личный состав Исмаиллинского отряда государственной противопожарной службы МЧС.

Работы по тушению огня продолжаются.

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