В Исмаиллы горят цех и ферма

В Исмаиллинском районе произошел пожар

В Исмаиллинском районе произошел пожар.

Как передает ширванское бюро Report, возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе предпринимателя Рамала Сафарова в районе города, который условно называют «кирпичным заводом». Также загорелся стог сена на животноводческой ферме, примыкающей к цеху.

Три пожарные машины и 30 пожарных Исмаиллинского пожарного управления МЧС были вызваны на место происшествия и предотвратили распространение пожара. Однако наличие в закрытом помещении дерева и сена затруднило работу пожарных. В результате возгорание не удалось полностью потушить до полудня. В цеху сгорели 2 кубометра древесины, а также 5 тонн сена.

В настоящее время продолжается тушение пожара.