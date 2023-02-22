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Пожар в Национальном парке Шахдаг потушен

Пожар в Национальном парке Шахдаг потушен В горной местности со сложным рельефом национального парка “Шахдаг” близ села Ханагях Исмаиллинского района произошел пожар.
Происшествия
22 февраля 2023 г. 18:38
Пожар в Национальном парке Шахдаг потушен

Пожар в Национальном парке Шахдаг потушен.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Пожар, возникший сегодня вечером в высокогорном районе Исмаиллинского участка Шахдагского национального парка, был потушен в короткие сроки при участии сотрудников Шахдагского национального парка, Государственной службы экологической безопасности и Государственной противопожарной службы МЧС.

17:58

В горной местности со сложным рельефом национального парка “Шахдаг” близ села Ханагях Исмаиллинского района произошел пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

На место незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

На территории в основном горит сухая трава и кустарники. Несмотря на ветреную погоду и сложность рельефа, продолжаются неотложные мероприятия по тушению пожара и распространению огня на большую территорию.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şahdağ” Milli Parkında yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке ФотоForest fire breaks out in Azerbaijan's Ismayilli

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