В Исмаиллы эвакуированы жители, оказавшиеся в опасной ситуации из-за наводнения

На горячую линию МЧС “112” поступила информация о том, что в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района в связи с наводнением на реке граждане находятся в беспомощном состоянии.

На горячую линию МЧС “112” поступила информация о том, что в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района в связи с наводнением на реке граждане находятся в беспомощном состоянии.

Как передает Report, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативных условий на месте происшествия выяснилось, что в результате интенсивных дождей в селе Моллаисаглы граждане оказались в опасном положении из-за наводнения на реке.

Спасатели эвакуировали граждан, оказавшихся в опасной ситуации с использованием спасательных средств. Ширинов Рагиф Эльман оглу 1978 года рождения, Багиев Джалил Агасиф оглу 1981 года рождения, Багиев Этирам Ниязи оглу 1981 года рождения и Ширинов Абузар Гурбан оглу 1980 года рождения были эвакуированы в безопасное место.