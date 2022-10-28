В Исмаиллы члены семьи попали в тяжелое ДТП

В Исмаиллинском районе члены семьи попали в тяжелую аварию.

В Исмаиллинском районе члены семьи попали в тяжелую аварию.

Как сообщает Report, Абдуллаев Фазиль Фирудин оглу, 1958 года рождения, двигаясь на автомобиле марки Kia Sorrento в направлении села Султан, потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

Находившаяся в автомобиле жена водителя - Абдуллаева Фатма Хасай гызы, 1961 года рождения скончалась на месте, а дочь Матанат Абдуллаева и родственница Нубар Алекперова получили различные телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.