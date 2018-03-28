В Исмаиллы без вести пропал 18-летний юноша

Исмаиллы. 28 марта. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе без вести пропал 18-летний юноша.

Об этом ширванскому бюро Report сообщили из Шекинской региональной группы пресс-службы МВД.

По сообщению, Билал Нагиев 2000 г.р. утром 27 марта вышел из дома, чтобы направиться в школу, однако больше не вернулся.

Приметы Билала Нагиева: рост 180 см, телосложение худощавое, особая примета: шрам на правой стороне лица. На нем был красный жакет, куртка без рукавов синего цвета и джинсы черного цвета.

Просьба к тем, кто видел пропавшего, обратиться в Исмаиллинский районный отдел полиции, а также позвонить по номерам: 020-28-5-11-89 и 055 268 07 67.