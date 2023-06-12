В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, пострадали полицейские

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское Report, в селе Галынджак водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2107" с госномером 09-БА-837 потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево у обочины.

По предварительным данным в ДТП пострадали сотрудники полиции Управления гражданской охраны, жители села Мучухафтаран Асиман Шаиг оглы Сеидов, 1990 г.р., и Ялчын Илахи оглы Нурахмедли, 1997 г.р.

Раненые доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.