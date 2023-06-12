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В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, пострадали полицейские

В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, пострадали полицейские В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
12 июня 2023 г. 21:57
В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, пострадали полицейские

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское Report, в селе Галынджак водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2107" с госномером 09-БА-837 потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево у обочины.

По предварительным данным в ДТП пострадали сотрудники полиции Управления гражданской охраны, жители села Мучухафтаран Асиман Шаиг оглы Сеидов, 1990 г.р., и Ялчын Илахи оглы Нурахмедли, 1997 г.р.

Раненые доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda avtomobil ağaca çırpılıb, iki polis yaralanıb

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