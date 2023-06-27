В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В селе Талыстан Исмаиллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как передает верхнеширванское бюро
Легковой автомобиль марки KIA съехал с дороги и врезался в дерево. В результате находившиеся в транспортном средстве Вюсал Масим оглу Мирзализаде, 1997 года рождения, и Самира Эльдар гызы Агамамедова, 1984 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.