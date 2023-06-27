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В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие В селе Талыстан Исмаиллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
27 июня 2023 г. 19:02
В Исмаиллы автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В селе Талыстан Исмаиллинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на проходящем через село участке трассы Муганлы-Исмаиллы.

Легковой автомобиль марки KIA съехал с дороги и врезался в дерево. В результате находившиеся в транспортном средстве Вюсал Масим оглу Мирзализаде, 1997 года рождения, и Самира Эльдар гызы Агамамедова, 1984 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var

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