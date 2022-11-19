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В Исмаиллы автомобиль сбил пьяного пешехода

В Исмаиллы автомобиль сбил пьяного пешехода В Исмаиллы автомобиль марки «Toyota» сбил пьяного пешехода.
Происшествия
19 ноября 2022 г. 20:12
В Исмаиллы автомобиль сбил пьяного пешехода

В Исмаиллы автомобиль марки «Toyota» сбил пьяного пешехода.

Об этом Report сообщили из Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Происшествие зафиксировано в вечерние часы на территории города, в районе с ограниченной видимостью. Водитель автомобиля марки «Toyota» Ариф Мирзоев сбил пешехода Мардана Ахмедова (1979 г.р.), переходившего дорогу.

В результате М.Ахмедов от полученных травм скончался на месте. В ходе предварительного следствия также было установлено, что пешеход был в пьяном состоянии.

В Исмаиллинском районном отделе полиции ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda avtomobil sərxoş piyadanı vuraraq öldürüb

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