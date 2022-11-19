В Исмаиллы автомобиль сбил пьяного пешехода

В Исмаиллы автомобиль марки «Toyota» сбил пьяного пешехода.

В Исмаиллы автомобиль марки «Toyota» сбил пьяного пешехода.

Об этом Report сообщили из Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Происшествие зафиксировано в вечерние часы на территории города, в районе с ограниченной видимостью. Водитель автомобиля марки «Toyota» Ариф Мирзоев сбил пешехода Мардана Ахмедова (1979 г.р.), переходившего дорогу.

В результате М.Ахмедов от полученных травм скончался на месте. В ходе предварительного следствия также было установлено, что пешеход был в пьяном состоянии.

В Исмаиллинском районном отделе полиции ведется следствие.