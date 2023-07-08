В Исмаиллы 52-летний мужчина получил ножевое ранение в спину

В Исмаиллинском районе произошла поножовщина.

В Исмаиллинском районе произошла поножовщина.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, в районную центральную больницу с колото-резаной раной поступил местный житель Джамшид Рашид оглы Абдурзагов, 1971 года рождения.

В ходе следствия выяснилось, что Дж.Абдурзагов получил ножевой удар в спину от жителя Евлахского района Юниса (фамилия уточняется – ред.).

По данному вопросу старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Махир Масимов сообщил, что виновный в происшествии скрылся, и сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.