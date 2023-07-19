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В Исмаиллы 44-летний мужчина совершил суицид

В Исмаиллы 44-летний мужчина совершил суицид В Исмаиллинском районе 44-летний мужчина совершил суицид.
Происшествия
19 июля 2023 г. 04:43
В Исмаиллы 44-летний мужчина совершил суицид

В Исмаиллинском районе 44-летний мужчина совершил суицид.

Как передает верхнеширванское бюро Report, житель города Исмаиллы Парвиз Насир оглу Алиев, 1979 года рождения, покончил жизнь самоубийством, повесившись в своем доме.

Отметим, что 24 июня супруга П. Алиева Шафа Эйнулла гызы Алиева, 1978 года рождения, была доставлена в Исмаиллинскую центральную районную больницу в состоянии комы из-за сахарного диабета. Женщина скончалась в медучреждении, несмотря на усилия врачей, по причине чего П.Алиев нанес себе ножевые ранения, оказавшись не в состоянии перенести смерть жены.

Тогда врачам удалось спасти его жизнь, однако П.Алиев сегодня покончил жизнь самоубийством.

По факту в Исмаиллинской районной прокуратуре ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda 44 yaşlı kişi intihar edib

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