В Исмаиллы 44-летний мужчина совершил суицид

В Исмаиллинском районе 44-летний мужчина совершил суицид.
Как передает верхнеширванское бюро
Отметим, что 24 июня супруга П. Алиева Шафа Эйнулла гызы Алиева, 1978 года рождения, была доставлена в Исмаиллинскую центральную районную больницу в состоянии комы из-за сахарного диабета. Женщина скончалась в медучреждении, несмотря на усилия врачей, по причине чего П.Алиев нанес себе ножевые ранения, оказавшись не в состоянии перенести смерть жены.
Тогда врачам удалось спасти его жизнь, однако П.Алиев сегодня покончил жизнь самоубийством.
По факту в Исмаиллинской районной прокуратуре ведется расследование.