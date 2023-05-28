В Исмаиллы 13-летний подросток скончался в результате наезда автобуса

Сегодня около 18:20 в селе Гарагая Исмаиллинского района автобус марки "Исузу", которым управлял Шахид Искендеров, сбил переходившего дорогу жителя Гобустанского района А.Джафарова, 2010 года рождения.
Об этом
Подросток, получивший травмы различной степени тяжести, скончался на месте происшествия.
По факту начато расследование.
20:33
В Исмаиллинском районе 13-летний подросток скончался в результате наезда автобуса.
Как передает верхнеширванское бюро
Согласно информации, автобус сбил жителя Гобустана Асефа Валех оглу Джафарова, 2010 года рождения.
По факту начато расследование.