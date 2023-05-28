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В Исмаиллы 13-летний подросток скончался в результате наезда автобуса

В Исмаиллы 13-летний подросток скончался в результате наезда автобуса В Исмаиллинском районе 13-летний подросток скончался в результате наезда автобуса.
Происшествия
28 мая 2023 г. 20:37
В Исмаиллы 13-летний подросток скончался в результате наезда автобуса

Сегодня около 18:20 в селе Гарагая Исмаиллинского района автобус марки "Исузу", которым управлял Шахид Искендеров, сбил переходившего дорогу жителя Гобустанского района А.Джафарова, 2010 года рождения.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Подросток, получивший травмы различной степени тяжести, скончался на месте происшествия.

По факту начато расследование.

20:33

В Исмаиллинском районе 13-летний подросток скончался в результате наезда автобуса.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в направлении дороги в Лагич.

Согласно информации, автобус сбил жителя Гобустана Асефа Валех оглу Джафарова, 2010 года рождения.

По факту начато расследование.

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