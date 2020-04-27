В Исмаиллы задержан представитель ИВ, присвоивший продовольствие малоимущих семей

Под руководством президента Ильхама Алиева принимаются масштабные комплексные политические, экономические и социальные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в нашей стране и устранения ее негативных последствий.

Об этом говорится в поступившей в Report совместной информации пресс-служб Службы госбезопасности и Генпрокуратуры.

Было отмечено о принятии серьезных мер по борьбе с незаконными действиями, которые могут бросить тень на работу государства в этой области: "На основе полученной информации Служба госбезопасности и Генеральная прокуратура провели оперативно-розыскные мероприятия о незаконных действиях представителя главы Исполнительной власти Исмаиллинского района по городу Исмаиллы Магеррама Ахмедова.

В ходе проведенных мероприятий удалось выявить ряд негативов в деятельности Магеррама Ахмедова, в частности факты незаконного присвоения продовольствия, выделенного государством для малообеспеченных семей и пр.

В соответствии с выявленными фактами в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по ст. 311.1 УК. Магеррам Ахмедов задержан в качестве подозреваемого лица.