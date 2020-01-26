​В Исмаиллы произошло ДТП, двое погибли

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую телефонную линию министерства 112 поступило сообщение о том, что в Исмаиллинском районе автобус марки "Mercedes-Benz" столкнулся с легковым автомобилем “VAZ”.

Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска, извлекли из деформированного автомобиля тела двух погибших.

Трупы были переданы соответствующим инстанциям.

Отметим, что автобус "Mercedes-Benz" с туристами направлялся из Баку в Габалу.