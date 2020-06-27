​В Исмаиллы перевернулся автомобиль

В Исмаиллинском районе произошло ДТП.

Как передает верхнеширванское бюро Report, находящийся в движении на территории села Йенийол легковой автомобиль «ВАЗ 21015» с государственным регистрационным знаком 31-BA-008 выехал на обочину и перевернулся.

Во время аварии житель Исмаиллы, 1993 г.р. Джафарли Эльчин Низами оглы и жительница Баку, 2001 г.р. Алекперли Зейняб Джейхун гызы получили различные телесные повреждения и госпитализированы в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование со стороны Исмаиллинского районного полицейского отдела.