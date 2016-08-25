В Иране являющиеся гражданами Азербайджана мать с сыном совершили суицид, один из них скончался

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Тебризе являющиеся гражданами Азербайджана мать и сын пытались совершить суицид.

Как сообщает Report, оба были помещены в тебризскую больницу Сина.

Было установлено, что суицид пытались совершить Ибрагимова Асли Аяддин гызы 1966 г.р. и ее сын Ибрагимов Гусейн Везир оглу 2002 г.р.

По словам оставшегося в живых 14-летнего Гусейна, мать купила в аптеке лекарства, часть из которых дала выпить ему, а часть приняла сама. Увидев, как ухудшается состояние сына, женщина сама привезла его в больницу. В медицинском учреждении Асли Ибрагимовой стало плохо и она потеряла сознание. Спустя три дня женщина скончалась.

По словам Г.Ибрагимова, его мать пошла на этот шаг, чтобы избежать депортации из Ирана. Мальчик сказал, что в Азербайджане у них нет знакомых и родственников: "Мама долгие годы не общалась с родственниками и не знала их адресов и телефонов. Хотя она была родом из Шемахи, до приезда в Иран жила в Лянкяране".

Стало известно, что Асли Ибрагимова уехала в Иран в октябре 2015 года. Из-за депрессии она принимала психотропные препараты. Предусмотренный законом срок пребывания в Иране истек и по этой причине женщина была оштрафована соответствующими органами ИРИ. Следующим шагом была депортация из страны.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Хикмет Гаджиев подтвердил Report данный факт. По его словам, как только данная информация поступила от государственных органов Исламской Республики Иран в Генеральное консульство Азербайджана в Тебризе, сотрудники консульства направились в больницу, чтобы узнать о состоянии граждан и установить их личности. Х.Гаджиев отметил, что по линии консульского управления МИД в Азербайджане нашелся один близкий родственник скончавшейся гражданки: “Сотрудники Генконсульства оказывали необходимую заботу и внимание сыну скончавшейся. При поддержке госорганов Ирана, в частности, северо-западного представительства МИД Ирана оформлены все необходимые документы, тело покойной и ее ребенок вывезены из Ирана и 21 августа переданы родственнику в Азербайджане”.

Х.Гаджиев добавил, что оказание консульской помощи гражданам Азербайджана за рубежом в рамках законодательства является одним из приоритетных направлений деятельности МИД.