В Иране совершено мошенничество в отношении гражданина Азербайджана на сумму в 100 тыс. долларов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Иране совершено мошенничество в отношении планирующего заняться торговлей гражданина Азербайджана на сумму в 100 тыс. долларов.

Как сообщает Report, житель Ширвана 1951 года рождения Мамедов Замеддин Нусрет оглы обратился с заявлением в правоохранительные органы Азербайджана по поводу того, что в 2010 году был обманут знакомыми в Иране.

Так, З.Мамедов познакомился в Иране с некими Эльдаром и Этибаром и с целью заняться торговлей передал им 100 тысяч долларов США. После этого З.Мамедов не смог вернуть свои деньги обратно.