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    В Иране совершено мошенничество в отношении гражданина Азербайджана на сумму в 100 тыс. долларов

    Замеддин Мамедов не смог вернуть свои деньги обратно

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Иране совершено мошенничество в отношении планирующего заняться торговлей гражданина Азербайджана на сумму в 100 тыс. долларов. 

    Как сообщает Report, житель Ширвана 1951 года рождения Мамедов Замеддин Нусрет оглы обратился с заявлением в правоохранительные органы Азербайджана по поводу того, что в 2010 году был обманут знакомыми в Иране.

    Так, З.Мамедов познакомился в Иране с некими Эльдаром и Этибаром и с целью заняться торговлей передал им 100 тысяч долларов США. После этого З.Мамедов не смог вернуть свои деньги обратно. 

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