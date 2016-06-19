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    В иракском Туз-Хурмату прогремел взрыв, три человека погибли

    Еще 12 человек получили ранения при взрыве автомобиля со взрывчаткой

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Два мирных жителя и полицейский погибли, еще 12 человек получили ранения при взрыве автомобиля со взрывчаткой в городе Туз-Хурмату (провинция Салах-эд-Дин, Ирак). 

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель городской администрации Мухаме Фек

    "Теракт был осуществлен перед штаб-квартирой Патриотического союза Курдистана посредством автомобиля, начиненного взрывчаткой. Погибли два мирных гражданина и один полицейский, 12 получили ранения", — цитируются слова Мухаме Фека в сообщении медиацентра Патриотического союза Курдистана.

    Сейчас в окрестностях города Туз-Хурмату идут бои между боевиками ИГ и курдской пешмерга.

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