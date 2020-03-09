​В Ираке погибли двое американских военнослужащих

Два американских военнослужащих погибли в ходе выполнения задания на территории Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 9 марта сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление представителя Центрального командования Вооруженных сил США.

По поступившей информации, "два военнослужащих США были убиты минувшей ночью в ходе выполнения задания на севере центрального региона Ирака". Отмечается, что "американские военные сопровождали иракских солдат при совместной операции по уничтожению боевика, принадлежавшего к террористической группировке ИГИЛ.

Также указывается, что во время выполнения задания было убито и несколько иракских военных.

Подробности спецоперации в центральной части Ирака не приводятся