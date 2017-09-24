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    В Ираке погибли 300 граждан Азербайджана

    Азербайджанские спецслужбы проверяют данные о гибели своих граждан© Foto: Report.az

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские спецслужбы проверяют данные о гибели 300 своих граждан в Ираке.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщил Руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.

    "В настоящее время наши сотрудники находятся в Ираке и проверяют достоверность этой информации", — сказал Гулиев, добавив, что ставшие жертвой пропаганды граждане Азербайджана не только присоединились к ИГИЛ, но и увезли с собой свои семьи с детьми.

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