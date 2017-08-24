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    В Ингушетии задержаны 24 гражданина Азербайджана

    Предусмотрено наказание задержанных в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей с последующим выдворением из России

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Ингушетии задержаны 24 гражданина Азербайджана за ведение незаконной трудовой деятельности.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Ингушетия, нарушение выявлено в результате проверок в Назрани.

    Все нарушители были задержаны сотрудниками полиции, проверены по базам данных. В отношении них составлены административные протоколы. Согласно санкциям предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. Составленные административные материалы переданы в Магасский районный суд для принятия соответствующего процессуального решения.

    В отношении фирмы застройщика, сотрудники которой незаконно привлекли иностранцев к трудовой деятельности, возбуждено административное производство.

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