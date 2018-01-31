В Ингушетии предъявлены обвинения сотрудникам МВД в вымогательстве у азербайджанского предпринимателя

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Следователи Ингушетии предъявили обвинения в окончательной редакции экс-сотрудникам Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД республики, в том числе начальнику подразделения Тимуру Хамхоеву, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

В соответствии с ним, полицейские вымогали деньги у азербайджанского предпринимателя, а также пытали задержанных, один из которых - местный житель Магомед Далиев скончался.

"Обвиняемые знакомятся с материалами дела, возможно, на это уйдет еще около двух месяцев, после чего они будут переданы на утверждение в прокуратуру", - сообщил источник, близкий к следствию.

Фигурантами дела являются экс-начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев, его подчиненный Сергей Хандогин, а также бывший начальник сунженского районного отдела полиции Магомед Беков.

Напомним, что полицейские были задержаны в конце 2016 года сотрудниками УФСБ Ингушетии, в которое обратился предприниматель из Азербайджана. Они отняли у азербайджанца дорогую иномарку и вымогали 800 тысяч рублей, угрожая разгласить информацию об интимных отношениях приезжего с местной жительницей.

После задержания стражей порядка был дан ход и заявлению родственников умершего после допроса сотрудниками ЦПЭ Магомеда Далиева. Официальной причиной смерти задержанного поначалу называли инфаркт, но родственники погибшего сразу заявили, что его "запытали", добиваясь признания в краже. На этой же версии гибели Магомеда Далиева теперь настаивает и следствие.

Главному фигуранту резонансного дела Тимуру Хамхоеву кроме разбоя и насильственных действий инкриминируется и подделка документов. Так, уже в ходе следствия появились подозрения, что диплом начальника ЦПЭ о юридическом образовании фальшивый. Диплом был выдан на основании справки о том, что Тимур Хамхоев якобы окончил Московский открытый университет. На самом деле, как показала проверка, ни в Москве, ни в Ингушетии будущий начальник ЦПЭ не учился.