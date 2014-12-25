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    В Индии женщину облили кислотой

    За последние десять лет СМИ сообщили о 153 подобных нападениях на женщин в Индии

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/  В индийской столице Нью-Дели двое мужчин на мотоцикле облили женщину кислотой, передает Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

    Инцидент произошел возле торговых рядов, где всегда многолюдно. Неизвестные в масках подъехали к женщине, плеснули в лицо кислотой, а затем отобрали у нее кошелек. Пострадавшая получила сильный ожог лица и может лишиться правого глаза.

    Видеозапись нападения показали по одному из местных кабельных телеканалов. Пока не известно, как ролик попал в эфир и кем он был снят. В полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

    За последние десять лет СМИ сообщили о 153 подобных нападениях на женщин в Индии. Фактически таких инцидентов может быть в разы больше, так как многие боятся обращаться в полицию. Обычно женщины становятся жертвами из-за того, что отвергают сексуальные домогательства либо предложения выйти замуж.

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