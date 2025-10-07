Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Индии не менее 18 человек погибли из-за оползня

    Происшествия
    07 октября, 2025
    • 20:21
    В Индии не менее 18 человек погибли из-за оползня

    Не менее 18 человек погибли в результате мощного оползня в индийском штате Химачал-Прадеш, который накрыл частный автобус с 30 пассажирами в округе Биласпур.

    Как сообщает Report со ссылкой на India Today, трое человек были спасены.

    Согласно информации, оползень сошел в районе моста Баллу, полностью накрыв автобус, следовавший по маршруту Маротан–Калаул. На месте работают службы экстренного реагирования.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выплате компенсаций из Фонда помощи премьер-министра.

    Лента новостей