В Индии арестовали мошенника, обещавшего рабочие визы в Азербайджан

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Полиция Индии арестовала жителя город Джаханабад, штат Бихар по подозрению в мошенничестве и присвоении средств.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Hindu, согласно жалобе четырех людей, подозреваемый обманом получил у них в общей сложности 6,13 тысяч долларов США, пообещав организовать рабочие визы и разрешения на работу в Азербайджане.

Жалобы на мошенника поступили в полицию 2 марта, когда житель Мохаммед Акбар Али Хан заявил, что некий Судхир Кумар Сингх под псевдонимом Раджеш Кумар пообещал ему рабочие визы, забрав деньги, однако не сделал этого.

Отмечается, что Мохаммед Акбар Али Хан в поисках работы наткнулся на рекламу Судхира Кумара Сингха в интернете, где обещалась работа в Азербайджане. В ходе разговора подозреваемый представился ему главой частной компании в столице Азербайджана - Баку. Мохаммед Акбар Али Хан вместе с тремя людьми передали ему 400 тысяч рупий (6,13 тысяч долларов США). Мошенник пообещал им предоставить работу в течение недели в Баку, однако далее стал игнорировать их звонки.

После этого обманутые подозреваемым написали жалобу в полицию.