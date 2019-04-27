В Имишлинском районе задержали грабителей - ВИДЕО

В Имишлинском районе задержана группа лиц, промышлявшая грабежом.
Как передает миль-муганское бюро Report, группа, состоящая из пяти человек, занималась кражей денег и драгоценностей, а также рогатого скота – крупного и мелкого.
Задержать грабителей удалось после обращения жителей одного из сел района, из дома которого вынесли драгоценностей примерно на 12 тысяч манатов и 130 манатов наличными.
В ходе расследования были выявлены и другие преступления, совершенные группой.
Задержанные свою вину признали, в содеянном раскаялись.
Расследование продолжается.
Valeh DadaşovАвтор новости