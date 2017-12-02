В Имишлинском районе задержаны лица, укравшие из дома золотые украшения и деньги

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе задержаны лица, укравшие из квартиры золотые украшения и деньги.

Как сообщили Report из Ширванской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, 27 ноября из "Центра звонков 102" в Имишлинский районный отдел полиции поступила информация о краже из квартиры жительницы района Горхмаз Шириновой золотых украшений на сумму 4 тысяч манатов и денег в размере 1500 долларов США.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении кражи были задержаны жители района Джахид Гулиев и Бахруз Мусаев.

В ходе проведенных в РОП расследований, оба лица признали совершенное деяние.

В результате проведенных мер, стало известно, что часть украденных золотых украшений они продали в Баку.

Остальная часть драгоценностей была изъята в качестве вещественных доказательств.

По факту в следственном отделе Имишлинского РОП ведется расследование.