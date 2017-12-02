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    В Имишлинском районе задержаны лица, укравшие из дома золотые украшения и деньги

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе задержаны лица, укравшие из квартиры золотые украшения и деньги.

    Как сообщили Report из Ширванской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, 27 ноября из "Центра звонков 102" в Имишлинский районный отдел полиции поступила информация о краже из квартиры жительницы района Горхмаз Шириновой золотых украшений на сумму 4 тысяч манатов и денег в размере 1500 долларов США.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении кражи были задержаны жители района Джахид Гулиев и Бахруз Мусаев.

    В ходе проведенных в РОП расследований, оба лица признали совершенное деяние. 

    В результате проведенных мер, стало известно, что часть украденных золотых украшений они продали в Баку.

    Остальная часть драгоценностей была изъята в качестве вещественных доказательств.

    По факту в следственном отделе Имишлинского РОП ведется расследование.

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