В Имишлинском районе задержан подозреваемый в выращивании конопли

В Имишлинском районе задержан житель села Оруджлу, подозреваемый в выращивании методом культивации наркотических средств на принадлежащем себе приусадебном участке.

В Имишлинском районе задержан житель села Оруджлу, подозреваемый в выращивании методом культивации наркотических средств на принадлежащем себе приусадебном участке.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, был задержан житель села Оруджлу Будаг Гамбаров, подозреваемый в причастности к указанному преступному деянию.

При осмотре приусадебного участка принадлежащего ему частного дома среди кустов ежевики было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 138 кустов конопли, выращенных методом культивации.

По факту в Следственном отделении Имишлинского РОП возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.