О нас

В Имишлинском районе возбуждено уголовное дело о растрате в школе №1

В Имишлинском районе возбуждено уголовное дело о растрате в школе №1 В прокуратуре Имишлинского района рассмотрели жалобу гражданина, связанную с растратой госимущества в школе №1 села Сарыханлы.
Происшествия
7 ноября 2023 г. 19:10
В Имишлинском районе возбуждено уголовное дело о растрате в школе №1

В прокуратуре Имишлинского района рассмотрели жалобу гражданина, связанную с растратой госимущества в школе №1 села Сарыханлы.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе проверки были выявлены обоснованные подозрения в совершении должностными лицами учебного заведения противоправных действий.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по частям 2.2, 2.3 и 2.4 статьи 179 (присвоение или растрата, совершенные неоднократно, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба), а также по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İmişlidə kənd məktəbindəki qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

Самое читаемое

Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
2 ноября 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi