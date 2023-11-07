В Имишлинском районе возбуждено уголовное дело о растрате в школе №1

В прокуратуре Имишлинского района рассмотрели жалобу гражданина, связанную с растратой госимущества в школе №1 села Сарыханлы.

В прокуратуре Имишлинского района рассмотрели жалобу гражданина, связанную с растратой госимущества в школе №1 села Сарыханлы.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе проверки были выявлены обоснованные подозрения в совершении должностными лицами учебного заведения противоправных действий.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по частям 2.2, 2.3 и 2.4 статьи 179 (присвоение или растрата, совершенные неоднократно, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба), а также по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.