В Имишлинском районе столкнулись два автомобиля, два человека пострадали

Имишли. 29 марта. REPORT.AZ/ В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.
Как сообщает Аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня вечером на проспекте Гейдара Алиева на территории под названием "Каменный мост".
В результате столкновения автомобиля марки Mercedes с другим автомобилем марки "Жигули" телесные повреждения различной степени тяжести получили жители Имишлинского района - Мамедли Азер Мубариз оглы 1997 г.р. и Агаларов Санан Агалар оглы 1992 г.р. Раненые доставлены в Центральную больницу Имишлинского района.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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