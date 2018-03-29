В Имишлинском районе столкнулись два автомобиля, два человека пострадали

Имишли. 29 марта. REPORT.AZ/ В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает Аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня вечером на проспекте Гейдара Алиева на территории под названием "Каменный мост".

В результате столкновения автомобиля марки Mercedes с другим автомобилем марки "Жигули" телесные повреждения различной степени тяжести получили жители Имишлинского района - Мамедли Азер Мубариз оглы 1997 г.р. и Агаларов Санан Агалар оглы 1992 г.р. Раненые доставлены в Центральную больницу Имишлинского района.

По факту ведется расследование.