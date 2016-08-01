Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло третье землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение было зарегистрировано в 11:51 по местному времени в 34 км к северо-востоку от Бейлагана, на территории Имишлинского района. Подземные толчки ощущались в ближайших жилых пунктах силой до 3 баллов.

Магнитуда землетрясения составила 4,1, глубина - 25 км.