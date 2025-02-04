В Имишли задержаны наркокурьеры

10:09

В Имишлинском районе задержаны двое подозреваемых в наркоторговле, у них изъято 12 кг марихуаны и метамфетамин.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Жители Баку Анaр Гадашев и Эльшад Багиров были задержаны сотрудниками полиции в рамках оперативных мероприятий.

По данным МВД, установлено, что задержанные занимались перевозкой наркотиков за материальное вознаграждение.

В отношении них возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста. В настоящее время расследование продолжается.