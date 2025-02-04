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В Имишли задержаны наркокурьеры

В Имишли задержаны наркокурьеры 10:09
Происшествия
4 февраля 2025 г. 10:24
В Имишли задержаны наркокурьеры

В Имишлинском районе задержаны двое подозреваемых в наркоторговле, у них изъято 12 кг марихуаны и метамфетамин.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Жители Баку Анaр Гадашев и Эльшад Багиров были задержаны сотрудниками полиции в рамках оперативных мероприятий.

По данным МВД, установлено, что задержанные занимались перевозкой наркотиков за материальное вознаграждение.

В отношении них возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста. В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə narkokuryerlikdə təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib

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