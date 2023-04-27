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В Имишли задержан автохулиган, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

В Имишли задержан автохулиган, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Сотрудники отделения государственной дорожной полиции Имишлинского районного отдела полиции задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил автохулиганство.
Происшествия
27 апреля 2023 г. 08:59
В Имишли задержан автохулиган, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудники отделения государственной дорожной полиции Имишлинского районного отдела полиции задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил автохулиганство.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, житель района Эмиль Мехбалыев на автомобиле марки "ВАЗ-2107" проявил недисциплинированность на дорогах, демонстративно нарушив общественный порядок, вызвал справедливое недовольство местных жителей.

Э.Мехбалыев был задержан сотрудниками полиции. Было установлено, что он управлял транспортным средством без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Также было выявлено, что задержанный и ранее совершал аналогичные правонарушения, публикуя их кадры в социальных сетях.

Собранные в отношении нарушителя материалы для дальнейшего рассмотрения были переданы в районный суд. Постановлением суда Э.Мехбалыев был арестован в административном порядке сроком на 15 суток.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə içkili vəziyyətdə avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanılıb

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